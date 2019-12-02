شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار دراجة نارية فى الحسكة يسفر عن إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن دوى انفجار سمع فى محيط مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. وقالت "سانا" إن الحادث فى مدينة الحسكة ناجم عن انفجار دراجة نارية قرب دوار الباسل بحى غويران، مشيرة إلى وجود أنباء عن وقوع إصابات.

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