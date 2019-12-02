العراق.. ارتفاع حصيلة هجوم "داعش" في ديالى الى 6 قتلى

العراق(ديالى)/حسين الأمير/الخليج 365-

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأثنين، أن حصيلة الهجوم المزدوج الذي شنه عناصر تنظيم "داعش" محافظة ديالى (شرق)، ارتفعت الى 6 قتلى، جميعهم من الحشد الشعبي.



وذكر المصدر الأمني، الأحد، أن هجوم داعش خلف قتيلين من الحشد الشعبي.



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وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "حصيلة هجوم تنظيم داعش على مقر للحشد الشعبي في منطقة نفط خانة شمال شرقي محافظة ديالى في ساعة متأخرة من ليلة امس ارتفعت الى 6 قتلى و5 مصابين".



ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.



وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

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