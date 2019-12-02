اخبار الخليج

مصرع 13 باكستانيا في حريق منزل غربي الأردن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عمان/ ليث الجنيدي/الخليج 365

لقي 13 شخصاً يحملون الجسية الباكستنانية، مصرعهم، إثر حريق منزل، في منطقة الكرامة بغور الأردن (غرب)، فيما أصيب 3 آخرون.

ونقل تلفزيون "المملكة" (الحكومي)، على موقعه، بيانا للدفاع المدني، جاء فيه : "إن فرق الإطفاء في محافظة البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو، يسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة/الشونة الجنوبية".

وأضافت إن "الحريق نتج عنة وفاة 13 شخصا إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة 3 آخرين بحالة من الهلع والخوف، وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق".

Advertisements

وتم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

ويعيش الباكستانيون في الأردن منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يعملون في الزراعة بمنطقة الأغوار.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 13 باكستانيا في حريق منزل غربي الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا