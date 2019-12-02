مصرع 13 باكستانيا في حريق منزل غربي الأردن

عمان/ ليث الجنيدي/الخليج 365
لقي 13 شخصاً يحملون الجسية الباكستنانية، مصرعهم، إثر حريق منزل، في منطقة الكرامة بغور الأردن (غرب)، فيما أصيب 3 آخرون.
ونقل تلفزيون "المملكة" (الحكومي)، على موقعه، بيانا للدفاع المدني، جاء فيه : "إن فرق الإطفاء في محافظة البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو، يسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة/الشونة الجنوبية".
وأضافت إن "الحريق نتج عنة وفاة 13 شخصا إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة 3 آخرين بحالة من الهلع والخوف، وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق".
وتم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.
ويعيش الباكستانيون في الأردن منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يعملون في الزراعة بمنطقة الأغوار.
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