مصرع 13 باكستانيا في حريق منزل غربي الأردن

عمان/ ليث الجنيدي/الخليج 365

لقي 13 شخصاً يحملون الجسية الباكستنانية، مصرعهم، إثر حريق منزل، في منطقة الكرامة بغور الأردن (غرب)، فيما أصيب 3 آخرون.

ونقل تلفزيون "المملكة" (الحكومي)، على موقعه، بيانا للدفاع المدني، جاء فيه : "إن فرق الإطفاء في محافظة البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو، يسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة/الشونة الجنوبية".

وأضافت إن "الحريق نتج عنة وفاة 13 شخصا إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة 3 آخرين بحالة من الهلع والخوف، وقامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق".

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وتم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.

ويعيش الباكستانيون في الأردن منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث يعملون في الزراعة بمنطقة الأغوار.

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