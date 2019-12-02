وظائف شاغرة في جامعة الملك خالد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية عن عدد من الوظائف التعليمية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة أبها، وبفروعها في كل من تنومة، وسراة عبيدة.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدرس لغة إنجليزية، مراقب أمن وسلامة، مساعد إداري، كاتب، سكرتير، مراقب طلبة، مأمور صرف، مسجل معلومات.
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