الطقس .. سحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة التي تُسبق برياح نشطة على مناطق (المدينة المنوّرة، القصيم وأجزاءٍ من منطقة حائل والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض؛ تمتد إلى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.