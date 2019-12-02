تعليم عسير يكرم 506 طالباً متفوقاً

فافي الألمعي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، يشهد وكيل الإمارة محمد بن لبدة ، الاحتفال الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ‎ صباح غد الثلاثاء لتكريم 506 طلاب من أوائل الطلاب المتفوقين دراسيا بمختلف المراحل للعام الدراسي 1439/1440 ، وذلك على مسرح الإدارة .

وأوضح المدير العام للتعليم سعد الجوني ، أن التكريم يهدف إلى الإشادة بالمتفوقين ودعمهم ، وتقدير جهودهم وجهود مدارسهم وأولياء أمورهم ، وبث روح التنافس الشريف في المجتمع التعليمي ، لافتا إلى إن إدارة التوجيه والإرشاد أعدت دليلا للمحتفى بهم ، فضلا عن تنظيم مسيرة لهم وأوبريت وطني .

‎