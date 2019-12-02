شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروبات لضمان تنظيف الكبد بطريقة آمنة وسريعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هل تريد تنظيف الكبد ؟ وما اهمية تنظيف الكبد هذه ؟ هل تعلم انه في كل مرة تشعر فيها بالتعب، الإرهاق، وفقدان الطاقة، تأكد أن هذه اشارة من الجسم لحاجة كبدك للتنظيف، فالكبد يقع على عاتقه مهمة كبيرة، حيث أنه المسؤول عن تنظيف الجسم من السموم.



لضمان تنظيف الكبد بطريقة آمنة وسريعة، لا تكتفي بالعصائر فقط، هناك مشروبات تسمى (مشروبات الديتوكس) لها مفعول السحر فيما يتعلق بطرد السموم.

يُفضل دائمًا عند تحضير مشروبات الديتوكس الخاصة بتنظيف الكبد، استخدام المكونات الخضراء سواء فاكهة أو خضراوات مثل: "الخيار، الكوسا، الشمر، الكرفس، الخضار الورقي، والطحالب"؛ لاحتوائها على الكلوروفيل الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم، كما تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة القوية التي تحسن عملية الأيض.

تنظيف الكبد بأهم المكونات الخضراء لتحضير مشروبات الديتوكس:

- الخيار

يحتوي الخيار على كميات كبيرة من الماء تساعد في تطهير الكبد، كما يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، مضادات الأكسدة، فيتامين C، المنغنيز، والبيتا كاروتين.

- الكرفس

يحتوي الكرفس على الفيتامينات، المعادن، مضادات الأكسدة، مضادات الالتهابات، والمغذيات؛ وكل ذلك يساعد على تنظيف خلايا الكبد وتجديدها أيضًا.

- البقدونس

يحتوي البقدونس على مضادات الأكسدة وفيتامين C الذين يساهمان في تطهير الكبد، كما يحتوي على فيتامين Kالمسئول عن انتاج الطاقة في خلايا الكبد. يحتوي البقدونس أيضًا على عدة زيوت طيارة تساعد على تحييد أنواع معينة من المواد المسببة للسرطان.

- السبانخ

تحتوي السبانخ على المغذيات، مضادات الأكسدة، مضادات السرطان، والكلوروفيل. بعض الخضروات لهم تأثير السبانخ مثل: "القرنبيط، الكرنب، كرنب بروكسيل، الخس، البروكلي، الخردل، الكالي، واللفت الأخضر".

استخدام هذه المكونات مع الليمون الذي يحتوي كميات كبيرة من فيتامين C، والشمرة التي تحتوي على الكثير من المغذيات يعطينا مطهر قوي يساعد في تنظيف الكبد، مقاومة الالتهابات، ويقلل فرص الإصابة بالسرطان.

استخدام الخطورات الورقية في تحضير مشروبات الديتوكس اضافة جيدة لاحتوائها على مجموعة واسعة من الفيتامينات، المعادن، البروتينات، الأحماض الدهنية، والكلوروفيل؛ وكلها مركبات تساعد الكبد على استرداد عافيته وطرد سمومه.

تنظيف الكبد بمشروبات الديتوكس :

* تنظيف الكبد بعصير السبيرولينا والخيار.

المكونات:

- خيارتين.

- كوب من الخضار المشكلة (كالي، سبانخ، أوراق الهندباء، ورق اللفت، وأوراق البنجر).

- ليمونة مقشرة.

- معلقتين من طحالب السبيرولينا.

- ساقين من الكرفس.

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- كوب من الماء النقي.

الطريقة:

- توضع كل المكونات في الخلاط، ويتم مزجها بواسطته.

- يقدم العصير باردًا.

*تنظيف الكبد بعصير البقدونس والشمرة.

المكونات:

- ثمرة شمرة.

- 5-6 حبات ليمون أخضر.

- ثلاثة سيقان هندباء.

- باقتين من البقدونس.

- كوب ماء جوز الهند.

الطريقة:

- توضع كل المكونات في الخلاط، ويتم مزجها بواسطته.

- يقدم العصير باردًا.

*تنظيف الكبد بعصير السبانخ والخيار.

المكونات:

- خيارتين.

- كوبين من السبانخ الطازجة.

- ليمونتين مقشرتين.

- ساقين من الكرفس.

- قطعة زنجبيل طازجة.

الطريقة:

- توضع كل المكونات في الخلاط، ويتم مزجها بواسطته.

- يقدم العصير باردًا.

وفي كل الاحوال يمكنك أن تحافظ على كبدك أكثر فأن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، عدم النوم جيدًا، والتعرض للكثير من الضغوط والإجهاد؛ كل هذا يؤثر سلبًا على الكبد ويقلل كفاءته، لأن هذه العادات الخاطئة تضاعف كميات السموم التي ينبغي على الكبد التخلص منها.

و دائما تكون أولى خطوات العلاج تكون بالتوقف عن هذه العادات أولًا، وتنظيف الكبد من السموم ثانيًا. عملية تنظيف الكبد من السموم بسيطة للغاية، حيث يمكنك أن تتناول كميات من العصائر الطازجة التي ستقوم بعملية التنظيف بما تحتويه من مغذيات تغذي خلايا الكبد، وإنزيمات تعمل على طرد السموم منه.