شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر فى السعودية وعدة مناطق بالإمارات ومعتدل فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأثنين، طقس ممطر فى بعض محافظات السعودية، وغائم جزئياً فى الإمارات ومعتدل فى البحرين .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (المدينة المنورة،القصيم وأجزاء من منطقة حائل والاجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض تمتد الى حفر الباطن والقيصومة وعلى مناطق جازان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها فى حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالى والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



السعودية

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع فرصة سقوط بعض الأمطار، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

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حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 16 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحياناً، الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب مع نشاط السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:42 والمد الثانى عند الساعة 06:42 الجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثانى عند الساعة 23:10 بحر عمان: خفيف – متوسط الموج.



الامارات

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس فى البحرين اليوم سيكون بإذن الله تعالى معتدلا مع بعض السحب أحياناً وضباب خفيف فى بعض المناطق ، الرياح : متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين.

درجة الحرارة : العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية.