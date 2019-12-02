شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة سحرية ولن يصيبكم بعدها أي مرض.. فما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 عندما تنظفون جسمكم فأنتم تزيلون كل السموم منه، عندها لن يعود أي مرض يصيب جسمكم. الخبيرة بالعلاج الطبيعي Victoria Semenov تكشف عن وصفتها لتنظيف الأمعاء بشكل عميق وجذري.

خذوا نصف كلغ من الجزر الطازج والشمندر (البنجر) النيء. افرموهما بشكل ناعم وضعوهما في طنجرة. اسكبوا الماء حتى يغطي الخضار. ثم أضيفوا حفنة من المشمش المجفف والزبيب بعد تقطيعهما. Advertisements اغلوا المزيج لمدة ساعة ثم أبعدوا الطنجرة عن النار. أضيفوا ملعقة كبيرة من العسل واتركوه مغطىً لمدة 12 ساعة في مكان جيد التهوئة. ثم صفّوا المزيج واشربوا منه نصف كوب ثلاث مرات في اليوم. يجب أن يستمر العلاج شهراً. احتفظوا بالمستحضر في البراد.

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