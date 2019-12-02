ضع الشاي قرب الحاسوب ولكن لا تشربه.. ماذا سيحدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هناك الكثيرون من األشخاص يجلسون أمام الحاسب الألي بالساعات وذلك بسبب ظروف عملهم أو بسبب حبهم الشديد للتصفح ومعرفة الأخبار على الإنترنت، من طول المدة التي يجلسون أمام شاشة الحاسب الألي يتسبب هذا في الإحساس بآلام في العينين كما انه يسبب جفاف القرنية لتعرضها للإشعاعات القوية.



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وقد توصل الأطباء إلى حل لهذه المشكلة لان الحاسب الألي اصبح جزء أساسي من حياة الكثير من الأشخاص اليومية ولا يمكن أن يستغني عنه، وقد نصح الأطباء بوضع كوب من الشاي بجوار الحاسب الألي.

واضاف الأطباء بوضع فنجان من الشاي بجوار الحاسب الألي وخاصة بجوار الشاشة هذا لأنه تم اكتشاف أن كوب الشاي له القدرة على امتصاص نسبة كبيرة جدا من الإشعاعات الخارجة من شاشة الحاسب الألى وصندوق الحاسب أيضا.

لكن الكثير منا أيضا يضع كوب من الشاي بجانبه أثناء استعماله للحاسب الألي وهذا اكبر خطئ قد تقع فيه فإنه لابد من وضع كوب الشاي بجوار الحاسب الألي لكن لا تشربه أبدا.