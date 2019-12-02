شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فحوصات ضرورية للرجل وفق عمره.. فما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أوصى البروفيسور الألماني "تيودور كلوتس" الرجال بإجراء فحوصات دورية بدءاً من منتصف العمر، لأن التشخيص المبكّر يزيد من فرص علاج بعض الأمراض، حتى الخطيرة منها مثل سرطان البروستاتا.

وأضاف كلوتس، عضو مؤسسة "صحة الرجال" الألمانية، أنّه ينبغي إجراء الفحوصات التالية : Advertisements – بدءاً من عمر 35 عاماً: كل عامين فحص أمراض القلب والأوعية الدموية والكُلى وسرطان الجلد. – بدءاً من عمر 45 عاماً: سنوياً فحص البروستاتا والأعضاء التناسلية الخارجية . – بدءاً من عمر 50 عاماً: سنوياً فحص سرطان الأمعاء من حيث وجود دم في البراز . – بدءاً من عمر 55 عاماً: كل عامين فحص سرطان الأمعاء فحص البراز أو إجراء منظارين على الأكثر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فحوصات ضرورية للرجل وفق عمره.. فما هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.