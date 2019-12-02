هل العلكة تخّسر الوزن؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تعلمين أنّه من الأفضل أن تذهبي لشراء الأغراض من السوبرماركت وبطنكِ ممتلئ! يُطلعنا الطبيب Brian Wansink، أستاذ في جامعة Cornell University في نيويورك، على حيلة أخرى لتجنّب تناول الوجبات السريعة.
امضغي علكة خلال التسوّق والتجوّل بين الرفوف في المتجر، فهذا الأمر يؤثّر على نظرتكِ إلى الأطعمة الغنيّة بالدهون، أو السكّر، أو الملح... في الواقع، عند المضغ، ينخفض احتمال سيلان اللّعاب (بالمعنى الحقيقيّ كما المجازيّ) عند تخيّل طعم رقائق البطاطس الذهبيّة المقرمشة أو الآيس كريم مع الشوكولاتة الذائبة... للحظة، تجدين نفسكِ تشترين الوجبات السريعة بنسبة أقلّ بحواليّ 7%. إنّها انطلاقة جيّدة بالفعل!
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