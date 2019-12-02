تمارين لشدّ الرقبة والذقن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقدّم في العمر والتلاعب في الوزن يؤدّيان إلى ترهّل البشرة، وبالتالي ستعانين من ذقن مزدوج ورقبة تملؤها الخطوط. أبعدي شبح العمليّات التجميليّة التي قد تكون الحلّ النهائي لهذه المشكلة من خلال تمارين وقائيّة لتفادي هذه النتيجة غير المرجوّة. إليكِ 4 تمارين سهلة وسريعة مارسيها يومياً مرّتين على الأقلّ كي تحافظي على بشرة مشدودة.



ضعي يدكِ على جبينكِ واضغطي رأسكِ إلى الأمام دون أن يتقدّم إلى يميل إلى الأسفل، حتى تشعري بعضلات رقبتكِ. تسمّري لمدّة 10 ثوان ثم ضعي يديكِ خلف رأسكِ واضغطيه نحو الخلف، استمرّي بهذه الوضعيّة لمدّة 10 ثوانِ أخرى.

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اجلسي بطريقة مستقيمة وأرجعي رأسكِ إلى الوراء حتى يصبح نظركِ نحو السقف وأغلقي شفتيكِ. قومي بتحريكِ فمكِ وكأنكِ تمضغين علكة حتى تشعرين بحركة واضحة في عضلات وجهكِ ورقبتكِ. أعيدي حركة الفم 20 مرّة.

قفي أو اجلسي بطريقة مستقيمة. عند الشهيق أديري رأسكِ لجهة ما حتى يلتصق ذقنكِ بكتفكِ، وعند الزفير أديري رأسكِ برفقٍ إلى الأمام حتى يلتصق ذقنكِ بصدركِ وفي المرحلة الثالثة عودي إلى الشهيق وارفعي رأسكِ برويّة ثم أديريه إلى إلى الكتف الآخر. أعيدي الكرّة 5 إلى 10 مرّات.

قفي أو اجلسي مستقيمة وارجعي رأسكِ إلى الخلف، ألصقي لسانكِ جيّداُ في حلقكِ حتى تشعري بشدّ عضلات الرقبة، والآن احني ذقنكِ نحو صدركِ دون أن ترخي لسانكِ.