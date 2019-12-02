تعرف على فوائد البصل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قد لا تتوقّعين كم للبصل بأنواعه المتعددة من فوائد لصحتك، لأمراضك وحتّى لجمالك.



أثبتت التجارب الطبية أنّ أكل البصل طازجاً او مطهواً بالزيت او مشوياً يقلل من نسبة الاصابة بجلطة الدم، كونه يحتوي على مواد تسهّل جريان الدم في الشرايين والأوردة والأوعية الدموية.

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من ناحية أخرى، يمكنك الاعتماد على البصل في تطهير فمك ، فمضغه لثلاث دقائق تعد كافية لقتل جميع الجراثيم الموجودة بالفم. والبصل خلافاً للثوم، تزول رائحته بعد تنظيف الأسنان مباشرةً أو تناول علكة معطّرة.

ولعظام قويّة، تبرز أيضاً فوائد البصل إذ يحتوي على الكالسيوم بمقدار يزيد على عشرين ضعفاً عما في التفاح. ومن الفوسفور ضعف ما فيه، ومن الحديد وفيتامين (A) ثلاثة أضعاف ما فيه.

وعلى الصعيد الجمالي يخفي البصل حلواً كان أم حادّاً فوائد مذهلة إذ ثبت أنّه يفيد البصل في التخلص من السمنة الزائدة أو زيادة الوزن، حيث ثبت أنّه علاج للبدانة إذا تمّ تناوله مع الغذاء ، حيث يساعد على التخلص من الأملاح في الدم والأنسجة وإزالة المواد الدهنية .كما تستخدم أوراقه لتطرية الجلد ومقاومة الالتهابات الجلدية.

ولتفادي الدمع خلال تقشير البصل للإفادة منه، يمكنك تقشيره تحت الماء الجاري البارد.