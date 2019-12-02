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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف حقيقة صادمة عن فشار"الميكرويف" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
وفقاً لدراسة حديثة نشرت أخيراً، صنّفت المواد الكيميائية، ومن ضمنها (PFOA) الموجودة في أطراف أكياس الفوشار الذي يوضع في الميكروويف جزءاً من فئة من المركبات التي قد يكون لها صلة بالعقم لدى البشر!.
وفي الاختبارات التي أجريت على الحيوانات، تسببت هذه المواد الكيميائية بسرطان الكبد، الخصية، والبنكرياس. وتظهر الدراسات أن وضع هذه الأكياس في الميكروويف يسبب تبخر المواد الكيميائية وانتقالها إلى الفوشار، وتبقى هذه المواد في جسمك لسنوات وتتجمع هناك. الأمر الذي جعل الباحثين يقلقون من أن معدلاته لدى الإنسان قد تصل إلى الكمية التي تسببت بالسرطان لدى الحيوانات المخبرية.
ونتيجةً لهذه الدراسات، وعد الكثير من المصنعين في الولايات المتحدة بالتخلص التدريجي من هذه المادة في عام 2015، وذلك تحت خطة طوعية وضعتها وكالة حماية البيئة. لكن الملايين من أكياس الفوشار سيتم بيعها من الآن إلى نهاية هذا العام.
بدلاً من شراء أكياس الفوشار الجاهزة، والتعرض للمخاطر الصحية وهدر المال، قومي بفرقعة النواة الطبيعية بالطريقة التقليدية في المقلاة للحصول على النكهات التي تريدينها، ويمكنك إضافة الزبدة أو التوابل المحددة مثل الأعشاب الشبت رقائق الخضار أو مزيج الحساء.
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