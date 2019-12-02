ما يجب فعله كل يوم عند الساعة العاشرة و 37 دقيقة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهرت دراسة جديدة بريطانية توضح فيها أن ساعات النوم خلال فصل الشتاء تنقص بأربعين دقيقة عكس الأشهر الأكثر دفئاً في السنة ,وتوصلت هذه الدراسة إلى أن 55% من الأشخاص يعانون من اضطرابات خلال النوم بسبب انخفاض درجة الحرارة وبعدم شعورهم بالراحة خلال أشهر فصل الشتاء .

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وأشارت الدراسة التي أجريت على مئة شخص من جميع أنحاء العالم ,أن من أفضل أوقات النوم خلال فصل الشتاء هو الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة مساء ,وبحسب موقع العربية ,فقد أكدت الدراسة على أن مدة النوم في الطقس البارد تنقص أربعين دقيقة عما هي عليه خلال أشهر السنة الأكثر دفئاً .

كما أوضحت الدراسة أن متوسط عدد ساعات النوم تصل في شهري أكتوبر تشرين الاول وفبراير شباط إلى ست ساعات وخمس عشرة دقيقة في الليلة الواحدة ,كما أكدت الدراسة أن ارتداء ملابس من قماش القطن واستخدام وسائد من ريش الإوز يساعدان على التقليل من اضطرابات النوم خلال فصل الشتاء مع الالتزام بالخلود إلى النوم في الساعة العاشرة و37 دقيقة.