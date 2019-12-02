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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسهل طريقة طبيعية للقضاء على الرؤوس السوداء؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
هناك الكثير من عيوب البشرة التي يعاني منها أصحابها ، سواء كانت هذه العيوب في الوجه أو اليد او البطن او في أي مكان في أنحاء الجسم تسبب الإزعاج لدينا خاصة عند النساء .
إن من اهم العيوب والتي توجد بكثرة مشكلة الحبوب السوداء أو الرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه وتكون غالياً على الأنف عند الكثير منا ، ونكون في غاية الضيق والحرج منها ونستخدم كثير من الكريمات الصناعية المبيضة والمفتحة للبشرة لإخفائها ولكن دون جدوى بل يمكن أن تتكاثر بفعل هذه المواد .
اليوم نقدم لكم طريقة طبيعية 100% وفعالة جداً للقضاء على هذه الرؤوس بطريقة سهلة ، تحتاج فقط لبعض من الملح وعصير الليمون وقليل من الماء ، وذلك لما يتميز به الملح من محاربة البكتيريا والقضاء عليها ، وما يحتوي عليه الليمون من مضادات للأكسدة ومحاربة الفطريات والبكتيريا حيث أنه يستعمل كمقشر جيد ومفتح ومنعش للجلد .
الطريقة :
يتم إحضار ملعقة صغيرة ملح + نصف عصير ليمون + ملعقة كبيرة من الماء .
يتم خلط المكونات مع بعضها لعمل المسك السحري .
يتم وضع الخليط على الوجه واماكن الإصابة ودهنها بطريقة دائرة .
يتم تركه لمده تتراوح بين 2-4 دقائق .
يتم شطفة بعد ذلك بالماء الدافئ برفق .
وننتظر قليلاً ثم يشطف الوجه بالماء البارد .
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي أسهل طريقة طبيعية للقضاء على الرؤوس السوداء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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