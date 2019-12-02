ما هي أسهل طريقة طبيعية للقضاء على الرؤوس السوداء؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

هناك الكثير من عيوب البشرة التي يعاني منها أصحابها ، سواء كانت هذه العيوب في الوجه أو اليد او البطن او في أي مكان في أنحاء الجسم تسبب الإزعاج لدينا خاصة عند النساء .



إن من اهم العيوب والتي توجد بكثرة مشكلة الحبوب السوداء أو الرؤوس السوداء التي تظهر في الوجه وتكون غالياً على الأنف عند الكثير منا ، ونكون في غاية الضيق والحرج منها ونستخدم كثير من الكريمات الصناعية المبيضة والمفتحة للبشرة لإخفائها ولكن دون جدوى بل يمكن أن تتكاثر بفعل هذه المواد .

اليوم نقدم لكم طريقة طبيعية 100% وفعالة جداً للقضاء على هذه الرؤوس بطريقة سهلة ، تحتاج فقط لبعض من الملح وعصير الليمون وقليل من الماء ، وذلك لما يتميز به الملح من محاربة البكتيريا والقضاء عليها ، وما يحتوي عليه الليمون من مضادات للأكسدة ومحاربة الفطريات والبكتيريا حيث أنه يستعمل كمقشر جيد ومفتح ومنعش للجلد .

Advertisements

الطريقة :

يتم إحضار ملعقة صغيرة ملح + نصف عصير ليمون + ملعقة كبيرة من الماء .

يتم خلط المكونات مع بعضها لعمل المسك السحري .

يتم وضع الخليط على الوجه واماكن الإصابة ودهنها بطريقة دائرة .

يتم تركه لمده تتراوح بين 2-4 دقائق .

يتم شطفة بعد ذلك بالماء الدافئ برفق .

وننتظر قليلاً ثم يشطف الوجه بالماء البارد .