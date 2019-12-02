احذر.. من عادة "قدح" الزيت قبل القلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يوجد عادات كثيرة يفعلها الناس دون دراية كاملة عن نتائجها سواء كانت سلبية أم ايجابية ،ومعظم الناس يقومون بعملية تسخين الزيت لدرجة عالية والتى يطلق عليه “قدح الزيت ” قبل البدء فى قلى الطعام ،والذى تكون لهذة العادة نتائج خطيرة على صحة الانسان لأن عندما يسخن الزيت لدرجة عالية جدآ يتحول الى مواد سامة ومسرطنة ويقود لكثير من الامراض الاخرى .



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أثبت دراسة علمية قام بها الباحثون، بقيادة البروفيسور مارتن جروتفيلد من جامعة دى مونتفورت فى ليستر،أن زيت الذرة وزيت عباد الشمس عند تسخينهم بدرجة عالية تتضاعف نسبة السمية لأكثر من 200ضعف،بالمقارنةبالنسب عندما يسخن بالدرجة المحددة دوليآ،وهذا ما قد نشرته صحيفة “دلى ميل البريطانية”.

كما أوضح الباحثون أن الزيوت الغنية بالدهون الغير المشبعة مثل عباد الشمس وزيت الذرة تنتج مستويات عالية من”الألدهيدات” التى تؤدى الى أمراض كثيرة مثل أمراض القلب والسرطان والخرف ..لاقدر الله.

كما أضافوا الباحثون وقالوا أن أفضل أنواع الزيوت الأمنة على صحة الانسان حتى اذا تم تسخينها فهو زيت الزيتون وهناك السمن البلدى والزبد فهم أئمن من كل هؤلاء عند تسخينهما الى درجة عالية فلا ينتج عنهم أى أضرار أو مواد مسرطنة.