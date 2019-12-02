هذا ما سيحدث لجسمك عندما تأكل موزتين باليوم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بسبب النظام الغذائي الغير صحي الذي نتبعه في حياتنا اليومية ,ينتج عنه حالات عديدة من الأمراض ,مثل أمراض القلب ,والسرطان ,ومرض السكري ,واضطرابات أخرى مثل ارتفاع الضغط ,لكن من الصعب اتباع نظام صحي في كل الوقت ,لكن هناك غذاء واحد سوف يحميك من كل هذه الأمراض إذا تم تناول منه حبتين يومياً .



تناول حبتين من الموز يومياً سوف يساعدك على كسب صحة جيدة ,بسبب احتوائه على العديد من الفوائد المغدية للجسم .

يحتوي الموز على التريبتوفان ,والذي يحوله الجسم إلى سيرتونين مما يساعدنا على الشعور بالهدوء والسعادة ,ويبعدنا عن الإكتئاب .

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إذاكنت تعاني من فقر الدم وتحتاج إلى اكتساب الحديد في جسمك ,فالموز يساعد في تحفيزخلايا الدم الأحمر وإنتاج الهيمو غلوبين.

يحتوي الموز على مضاد طبيعي للأسيد والحموضة ,مما يجعله الوسيلة الأفضل لمعالجة الحرقة .

الموز هو الغذاء الذي يمدك بسرعة بالطاقة ,لأنه غني بالمعادن والفيتامينات والكاربوهيدرات التي لاترفع السكر في الدم ,فهو الطعام الأفضل الذي يجب تناول قبل ممارسة الرياضة ,وبما أنه يحتوي على البوتاسيوم سيحمي عضلاتك من التشنج .

إذاكنت تعاني من الإمساك ,وتحتاج إلى المساعدة ,فلن تجد أفضل من الموز الغني بالألياف .

إذاكنت تعاني من اتفاع ضغط الدم ,فالموز غني بالبوتاسيوم وفقير بالصوديوم ,مما يجعله أفضل غذاء لصحة قلبك وضغط دمك .