محمد بن سلمان يؤكد المضي في تعزيز العلاقات مع الإمارات









اسماء السيد - الرياض: غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم مودعيه لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي؛ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني، وتركي الدخيل سفير السعودية لدى الإمارات، وعدد من المسؤولين.

وبعث ولي العهد السعودي برقية شكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر مغادرته العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعرب خلالها عن بالغ امتنانه وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

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وقال الأمير محمد بن سلمان في البرقية: "لقد أكدت هذه الزيارة لبلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين بلدينا الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموكم... وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ببرقية شكر مماثلة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إثر مغادرته الإمارات، على ما وجده والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشار ولي العهد السعودي في البرقية إلى أن المباحثات التي عقدها مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في إطار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، أكدت المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين البلدين، واستمرار التنسيق والتشاور في المجالات كافة.