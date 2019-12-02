شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن تأييدها للحظر التام لإنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الولايات المتحدة، تأييدها للحظر التام على إنتاج الأسلحة الكيميائية واستخدامها والتنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لمنع استخدام تلك الأسلحة الفتاكة.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا يأتى بمناسبة اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية فى العالم والتى تسببت فى أكثر الوفيات والإصابات المروعة فى التاريخ الحديث.
وأضافت " مع الأسف ، ما زالت هناك بعض المناطق فى العالم يستمر فيها استخدام الأسلحة الكيميائية دون عقاب " مؤكدة على أن واشنطن تدعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت المتحدثة إلى أن بلادها تحث جميع الدول على التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية والتضامن الدولى لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية تمامًا من خلال الحفاظ على الوحدة العالمية ضد تلك الأسلحة ، وضرورة محاسبة مستخدميها.
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