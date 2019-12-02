شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..استقلال الإمارات لتصبح "الإمارات العربية المتحدة" وتوقيع دستورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأتى تسمية الإمارات العربية المتحدة نسبة إلى الإمارات السبع التى شكلت اتحاداً فيما بينها، فصارت دولة عربية اتحادية فيدرالية.

تقع الإمارات فى شرق شبه الجزيرة العربية فى جنوب غرب قارة آسيا، وتأتى الإمارات فى المرتبة السابعة فى العالم، من حيث احتياطياتها النفطية، كما تمتلك واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً فى غرب آسيا وقبل ميلاد دولة الإمارات كانت المنطقة تسمى «ساحل عمان».

ويؤرخ أول وجود بشرى فى الإمارات بـ٥٥٠٠ ق.م.، وفى القرن الأول الميلادى بدأت حركة التجارة البرية، ثم البحرية، وكانت دبا مركزاً تجارياً مهماً، ووصل الإسلام أثناء البعثة المحمدية، ودارت واحدة من كبرى معارك الردة فى دبا وانتصر فيها المسلمون.

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ثم شهدت الإمارات التوسع البرتغالى فى المحيط الهندى فى مطلع القرن ١٦ بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، واستمرت سيطرة البرتغال على المنطقة لمدة ١٥٠ سنة، ثم كانت معاهدة ١٨٩٢ بين بريطانيا وإمارات الساحل المتصالحة، ثم جاءت مرحلة النفط وصدرت الإمارات أول شحنة من النفط الخام فى ١٩٦٢، ثم أعلن الاستقلال عن بريطانيا «زى النهاردة» فى ٢ ديسمبر١٩٧١، كما تحقق الاتحاد بين الإمارات على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، الذى أصبح أول رئيس للإمارات.

وفى نفس اليوم أيضاً تم التوقيع على الدستور الاتحادى للإمارات من قِبَل 6 إمارات عدا رأس الخيمة التى انضمت فى ١٠ فبراير ١٩٧٢، وقد توفى الشيخ زايد فى ٢ نوفمبر ٢٠٠٤، وتولى ابنه الشيخ خليفة بن زايد بعد أن تم انتخابه وفقا لدستور١٩٧١ المؤقت، الذى اعتمد نهائياً فى ١٩٩٦ مع تعديلات.