شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 13 باكستانياً وإصابة 3 آخرين فى حريق منزل بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة الإعلام فى الدفاع المدنى فى الأردن، أن فرق الإطفاء والإسعاف فى مديرية دفاع مدنى البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب فى بيت من صفيح الزينكو يسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع فى منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية، بحسب موقع "مدار الساعة الإخبارية" الأردنى.

وأضافت إدارة الإعلام أن الحريق نتج عنة وفاة (13) شخصاً اثر تعرضهم لحروق بالغة فى الجسم وإصابة (3) آخرين بحالة من الهلع والخوف، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحالة الإصابات العامة جيدة.

وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق.