شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادى حوثى وإصابة آخر فى قصف للجيش اليمنى شرق تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى قيادى حوثى مصرعه؛ إثر قصف مدفعى للجيش اليمنى استهدف مواقع للميليشيات الحوثية شرقى مدينة تعز.

وقال المركز الإعلامى للجيش اليمنى - فى بيان له أوردته قناة " العربية " الإخبارية الأحد - إن قوات الجيش تمكنت من استهداف أحد القادة الميدانيين لميليشيات الحوثى فى منطقة الجهيم شرقى مدينة تعز، مضيفا أن الاستهداف أسفر عن مصرع قائد استطلاع الميليشيات الحوثية المكنى "أبو الفضل العنسي" وإصابة عنصر حوثى آخر.

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وشهدت جبهتا الأربعين شمالا وكلابه شرقا فى تعز خلال الأيام الماضية معارك عنيفة؛ إثر هجوم شنته ميليشيا الحوثى على مواقع الجيش اليمني.

وتتعرض مواقع الجيش اليمنى بين الحين والآخر لهجمات من قبل الحوثيين فى محاولة لاستعادة مواقع خسروها سابقا إلا أن قوات الجيش تتصدى لتلك الهجمات.