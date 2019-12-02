عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الشرطة المكسيكية تعتقل الحمار المشاغب

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365

في واقعة طريفة شهدتها أحد المدن المكسيكية، ألقت الشرطة القبض على حمار وأودعته السجن، بعد أن فر من مالكه وتسبب بأضرار في ممتلكات خاصة.



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وكان الحمار قد هرب في مدينة كوميتان بولاية تشياباس المكسيكية، وأحدث أضرارا ببعض الممتلكات، مما أدى إلى استدعاء الشرطة، التي "ألقت بدورها القبض عليه".

واقتاد عناصر الشرطة الحمار إلى سجن لحين العثور على مالكه، الذي سيدفع غرامة وسيعوض أصحاب الممتلكات المتضررة، وفقما ذكرت صحيفة "فانغارديا" المكسيكية.

وحتى العثور على مالك الحمار، سمحت الشرطة للأطفال في المنطقة بزيارة الحمار و"الاطمئنان" عليه.