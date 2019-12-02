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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زمن التجسس الإلكتروني.. 8 أجهزة تكنولوجية لا تحتاج لاتصال بالإنترنت

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365

هيمنت قضايا انتهاكات خصوصية البيانات واختراقات الأجهزة التقنية على عقلية مستهلكي التكنولوجيا في ظل مخاوفهم من الوقوع ضحايا لهجمات سيبرانية نتيجة اتصالهم الدائم بالإنترنت عبر الأجهزة المختلفة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من روتينهم اليومي.



ولتقليل الاتصال بالإنترنت وفي الوقت ذاته الاستفادة من الأجهزة التقنية، نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قائمة تضم عددا من الأجهزة التقنية المذهلة التي يمكن أن تعمل وتقدم لك خدماتها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

1- كاميرا Fujifilm Instax Square SQ6 الفورية

ستغنِ عن كاميرا هاتفك الذكي، والجأ إلى كاميرا Fujifilm Instax Square SQ6 بقيمة 99 دولارا، أو أي كاميرا فورية أخرى، حيث تتضمن علاوة على التقاط الصور القدرة على تحسينها وإدخال المؤثرات المختلفة عليها دون الخوف من تسريبها لأن الكاميرات تتيح هذه المزيدات دون إنترنت.

2- جهاز الفيديو جيم Nintendo Switch Lite

على مدار العام الماضي، كان جهاز فيديو جيم Nintendo Switch المحمول بقيمة 229 دولارا من أكثر أجهزة الألعاب شعبية؛ إذ يقدم لك اللعب أثناء التنقل كما يمكن توصيله بالتلفزيون.

والآن تم إصدار Nintendo Switch Lite النسخة الأقل سعرا بقيمة 199 دولارا، وبرغم إلغاء ميزة التوصيل بالتلفزيون فيها، لكن يظل بإمكانك اللعب مباشرة من الجهاز دون الحاجة إلى اتصال بالواي فاي.

3- مكبر الصوت الذكي Sonos Move

يتطلب مكبر صوت Sonos Move الذكي بقيمة 399 دولارا الاتصال بالإنترنت من أجل عملية الإعداد الأولية فقط، لكن بعد ذلك يمكنه العمل عن طريق البلوتوث فقط دون الاتصال بالإنترنت.

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4- جهاز مراقبة الطفل Infant Optics DXR-8

أجهزة مراقبة الطفل التي تعمل عن طريق الواي فاي عرضة إلى عملية الاختراق، لكن هناك العديد من الخيارات التي تعمل دون اتصال بالإنترنت مثل جهاز Infant Optics DXR-8 بقيمة 165 دولارا وهو لا يخزن الفيديوهات، ما يوفر مزيدا من الطمأنينة إلى الوالدين.

5- جهاز الطهي Instant Pot

يفضل كثير من الأشخاص حاليا شراء أجهزة منزلية تعمل عن طريق الإنترنت لإضفاء السمة التقنية على المنزل، لكن توجد كثير من أجهزة الطهي المتطورة جدا وفي الوقت ذاته لا تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت والتعرض للاختراق ومنها Instant Pot بقيمة 60 دولارا وVitamix blender بقيمة 289 دولارا.

6- مسجل AudioTechnica Silver Turntable

لن تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت لتنزيل الموسيقى وتشغيلها من المتاجر الإلكترونية مع جهاز تسجيل AudioTechnica Silver Turntable بقيمة 99 دولارا، سيكون فقط عليك شراء أقراص السي دي.

7- البيانو الرقمي من Yamaha

ربما يكون من الصعب وضع بيانو كبير في أي منزل، لكن البيانو الرقمي من Yamaha يناسب جميع مساحات المنازل. ومن الممكن تأليف أغانٍ جديدة لرفعها بعد ذلك على تطبيق Soundcloud لكن في هذه الحالة فقط ستتطلب الاتصال بالواي فاي.

ويبدأ سعر البيانو الرقمي من Yamaha من 100 دولار.

8- الدراجة الكهربائية

تبدأ أسعارها لدى Rad Power Bikes من 1299 دولارا، وتعد حلا مثاليا للحد من التلوث البيئي والزحام. وتتميز هذه الدراجات ببطاريات طويلة المدى.