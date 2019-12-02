شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عراقية تستدعى مسؤولين متهمين بالفساد بينهم محافظ الديوانية السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة العراقية أمر استدعاء بحق محافظ الديوانية السابق؛ لقيامه بتعيين معاون محافظ للشئون الإدارية بالدرجة الأولى خلافا لقانون المحافظات العراقية.
وذكرت الدائرة العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن المحكمة أصدرت أيضا أمر استدعاء بحق رئيس جامعة بابل السابق للتحقيق معه فى القضية المتعلقة بوجود مغالاة فى أسعار شراء أسلحة للحرس".
وكانت محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة فى العراق قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي، أوامر استدعاء جديدة بحق 6 من أعضاء مجلس محافظة ميسان لارتكابهم مخالفات مالية وقانونية.
ويأتى هذا عقب إعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية وليم وردة أن الحكومة العراقية جادة فى محاسبة كل المتورطين والمتهمين فى قضايا فساد من بينهم وزراء سابقون ومحافظون وشخصيات من هيئات مختلفة ورجال أعمال فى البلاد.
يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت الشهر الجارى عن صدور أوامر استدعاء بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيئة الإعمار ونائب رئيس مجلس المحافظة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف السابق، إضافة إلى المدير العام لدائرة صحة النجف السابق ومستشار المحافظ، وعضو سابق فى مجلس هيئة الاستثمار العراقية.
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