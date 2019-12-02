الجيش اليمني يستعيدُ مواقع مهمة شمال صعدة









اسماء السيد - عدن: أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء الأحد، تحقيق قواته تقدما في مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في معقل الجماعة بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "القوات شنت هجوما على مواقع تمركز للحوثيين في تباب بمنطقة آل ثابت، التابعة لمديرية قطابر شمال غربي صعدة".

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وأكد أنه تم "تحرير عدد من التباب المهمة، عقب مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات قتالية تابعة لهم".

وأشار الجيش اليمني إلى أن المدفعية "استهدفت تجمعات للحوثيين في منطقة آل ثابت، وكبدتهم خسائر في العدد والعتاد".

وكان التحالف العربي أعلن في 2 أغسطس الماضي، تنفيذ قواته عملية نوعية تضمنت إنقاذ 81 أفريقيا بينهم 20 امرأة وطفلان كانوا محتجزين في قبو بسوق آل ثابت، المحرر في مديرية قطابر شمال صعدة.