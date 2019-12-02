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بنك السودان المركزى ينفى وجود أزمة نقد فى البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى بنك السودان المركزى، وجود أية أزمة فى الأوراق النقدية، فى البنوك.

وقال الدكتور نجم الدين حسن إبراهيم الناطق الرسمى باسم بنك السودان المركزى - فى بيان صحفى نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا" مساء الأحد - إن واقع التعاملات اليومية فى البنوك من سحب وإيداع عكس ما يشاع عن بوادر أزمة فى توافر السيولة تماما.

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ونوه بتوالى زيادة التوريدات واستمرار تغذية البنك المركزى للبنوك، وطمأن المتعاملين مع الجهاز المصرفى بعودة خدمات الصرافات الآلية وتفعيل نظام المتابعة والمراقبة من قبل البنك المركزي.

وأعلن أن البنك المركزى سيصدر تعميما للبنوك، للالتزام بتوجيهات البنك المركزى فى هذا الخصوص، وكل من يخالف هذا الأمر سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها.

 

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