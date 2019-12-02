عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تدرس توفير سماعة لاسلكية متطورة مع أجهزتها في 2020

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365

يبدو أن شركة آبل تدرس إمكانية توفير سماعتها اللاسلكية AirPods البالغة تكلفتها 159 دولارًا مجانًا مع أجهزة آيفون لعام 2020.



Advertisements

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن DigiTimes، تتطلع آبل إلى توفير سماعات الأذن اللاسلكية مع iPhone 12 العام المقبل.

ومن الواضح أن آبل ليست الشركة الوحيدة التي تخطط للقيام بذلك، إذ يزعم التقرير أن هناك عدة شركات مصنعة للهواتف، مثل سامسونج وشاومي، تدرس أيضًا فكرة توفير سماعات أذن لاسلكية مع هواتفها الرائدة للعام المقبل.

وكانت آبل قد وفرت سماعات EarPods السلكية مع موصل Lightning في صندوق أجهزة آيفون لعدة سنوات.