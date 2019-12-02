عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. شركة أمريكية تحول رسومات الأطفال إلى ملابس رائعة

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الخليج 365

"ارتد خيالك" شعار تبنته شركة "Picture This Clothing" التي تتخذ من مدينة لاس فيجاس الأمريكية مقراً لها، وتحوّل رسومات الأطفال إلى ملابس حقيقية رائعة.



توصلت جيمي نيوبيري، وهي أم لطفلين، إلى فكرة رائعة لخياطة فستان لابنتها يحاكي إحدى رسوماتها الخاصة، والذي نال إعجاب الجميع بشكل عام، وطفلتها بشكل خاص لدرجة جعلتها ترتديه في كل مكان لمدة شهرين.

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ومن هنا، قررت نيوبيري إطلاق شركة تعتمد على صناعة ملابس من تصاميم رسومات الأطفال بعد الطلبات الكثيرة التي تلقتها من آباء وأمهات أصدقاء ابنتها لصناعة ملابس لهم من رسوماتهم، وفقاً لموقع "greenme" الإيطالي.

وبعد 10 أشهر من النماذج الأولية واختبار الأقمشة والأنماط والأحجام، أطلقت شركة "Picture This Clothing" موقعها الإلكتروني في أغسطس/آب 2016، الفكرة الفريدة من نوعها التي ابتكرتها نيوبيري مع 4 من أصدقائها.

كل ما على الآباء هو الدخول على موقع "picturethisclothin"، لتحديد حجم قطعة الملابس ثم طباعة ورقة التلوين ليرسم الطفل عليها، ثم إرسال الصورة إلى الموقع مرة أخرى، ليصلهم قطعة ملابس رائعة من تصميم أطفالهم بعد أسبوعين فقط.

كل ما على الآباء هو الدخول على موقع "picturethisclothin"، لتحديد حجم قطعة الملابس ثم طباعة ورقة التلوين ليرسم الطفل عليها، ثم إرسال الصورة إلى الموقع مرة أخرى، ليصلهم قطعة ملابس رائعة من تصميم أطفالهم بعد أسبوعين فقط.