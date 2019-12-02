اللبنانيون يحتشدون في «أحد الوضوح» لتأكيد مطالب الحراك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

تواصلت الاحتجاجات اللبنانية، أمس الأحد، وانطلقت عدة مسيرات تحت اسم «أحد الوضوح» الذي يستهدف الاعتراض على سياسة مصرف لبنان، ومحاولة شيطنة الحراك الاحتجاجي، وتأكيد مطالبه المشروعة، في وقت استمر الجمود السياسي بشأن أزمة التكليف والتشكيل الحكومي وبقيت الأمور على حالها من دون أي تقدم يذكر، باستثناء ظهور بوادر تشير الى أن العملية برمتها لا يمكن أن تمر الا عبر إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري أو من يسميه، جراء الضغوط الدولية.

وتجمعت حشود للمتظاهرين، أمام مصرف لبنان المركزي وسط العاصمة بيروت، إضافة إلى تجمع لمتظاهرين في مناطق أخرى من البلاد تحت شعار «أحد الوضوح». كما تجمع عدد من المحتجين في منطقة المتحف تمهيداً للتوجه إلى ساحة الشهداء وسط بيروت تحت الشعار ذاته، في حين أقفلت بعض محطات الوقود أبوابها بذريعة نفاد البنزين.

ونفذ الأمن اللبناني انتشاراً واسعاً على طريق القصر الرئاسي، وذلك قبيل بدء تظاهرتين، الأولى مؤيدة للرئيس ميشال عون والثانية للحراك الشعبي. وكان المحتجون قد دعوا إلى التظاهر على طريق القصر الرئاسي رفضاً للتأخير في الاستشارات النيابية، وذكر المحتجون أن هدف الاعتصام هو الضغط على رئيس الجمهورية للانتهاء من الاستشارات النيابية خصوصاً أن الموضوع في يده حالياً بحسب الدستور. من جهة أخرى، تشير مصادر لبنانية الى أن أهم ما برز في الساعات الأخيرة تمثل في عودة الكلام عن حتمية مرور تكليف رئيس الحكومة الجديدة بالرئيس سعد الحريري بل وعودة الحديث عن تكليف الرئيس الحريري نفسه. وهو أمر برز بوضوح في حديث لافت لوزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي الذي تحدث عن «نوافذ إيجابية للحل فتحت مع وصول الرسالة الدولية إلى مختلف الفرقاء السياسيين والتي تجمع أكثر من طرف دولي». وإذ وصف قرار تأجيل الاستشارات بأنه منطقي وحكيم لم ينكر أن ثمة تهديدات دولية لأي حكومة من لون واحد. وأردف أن الحزب لا ينكر أن وجود الرئيس الحريري أو من يختاره يساعد لبنان لأنه سيكون مقبولاً على الصعيد الدولي.

وفي هذا الصدد، لفتت مصادر مطلعة إلى أن الضغوط الدولية على السلطات اللبنانية اتخذت فعلاً طابعاً جدياً في ظل تحرك فرنسا نحو عقد اجتماع قريب لمجموعة الدعم الدولية للبنان قبل منتصف ‏ ديسمبر الحالي من دون ربطه بتأليف الحكومة العتيدة بل للضغط بقوة من أجل تأليف الحكومة التي تستوفي معايير الدعم الدولي المنتظر حيث ستسعى فرنسا ومعها دول أوروبية أخرى من أجل توفير مساعدات عاجلة للبنان في حال ولدت الحكومة قبل عيد الميلاد في 25 الجاري.