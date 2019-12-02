شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات الجزائرية: لا تجاوزات للمرشحين خلال حملة انتخابيات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رشيد بردان عضو السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الأحد، إن الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة المقررة فى 12 ديسمبر الجارى تجرى فى ظروف عادية ولم يتم تسجيل أى تجاوزات، مضيفا أن الشكاوى التى تلقتها السلطة تم التعامل معها فى حينها.

وقال بردان - خلال مؤتمر صحفى لتقييم أول أسبوعين من الحملة الانتخابية - إن "الحملة تجرى فى ظروف عادية، والكثيرون كانوا يراهنون على أشياء لم تحدث".

وأضاف أن المرشحين يقدمون برامجهم عبر جولاتهم فى مختلف الولايات بشكل اعتيادي، حتى أنهم يتحاورون مع بعض المعارضين للانتخابات، مشيرا إلى أن هذا أمر إيجابى ينبغى تثمينه.

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وبخصوص الآراء المعارضة للانتخابات، قال بردان انه "لا يمكن أن نلزم الكل برأى واحد ومن الطبيعى وجود آراء مختلفة ويجب احترام كل الآراء"، مضيفا أنه "بفضل الحملة هناك من تزداد قناعته بضرورة الذهاب إلى الانتخابات، أما الرافضون لها فمن حقهم أن يعارضوا لكن يجب أن تكون المعارضة فى ظل احترام القانون ومبدأ السلمية".

وأوضح أن هناك بعض الشكاوى التى وصلت للسلطة المستقلة للانتخابات منذ بداية الحملة وتم التعامل معها فى حينها، وقال "تم التدخل فى الحالات التى استوجب التدخل فيها وتوجيه بعض الإشارات والرسائل إلى الأطراف المعنية فى بعض الحالات الأخرى".

وأكد بردان أن السلطة لا تلزم الجميع بموقف واحد وهى تعلم بوجود مواقف معارضة لهذه الانتخابات وهى مواقف إيجابية فى ظل الممارسة الديمقراطية"، وقال "غير المقبول هو العنف ولا يجب التسامح مع هذه السلوكيات أو الانزلاقات لأن قانون العقوبات وجد لحماية المجتمع والانتخابات تتعلق بمصير المجتمع وبالتالى يجب حمايتها".