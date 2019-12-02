شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى يبدأ زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، الأحد، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان فى استقبال المسئول الليبى بمطار الملك خالد الدولى بالرياض وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودى أحمد بن عبد العزيز قطان، ومندوب عن المراسم الملكية.

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