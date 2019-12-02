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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظارات تراقب مرض السكري من خلال الدموع
الإثنين 2 ديسمبر 2019
الخليج 365
طور علماء برازيليون وأمريكيون مستشعرًا بيولوجيًا قائمًا على النظارات قادرًا على قياس مستويات السكر في الدم من خلال دموع الشخص، مما يوفر اختبارًا أقل تدخلًا لمرضى السكري.
ويجب مراقبة مستويات الجلوكوز بشكل متكرر لدى المصابين بداء السكري، وهو مرض يصيب 62 مليون شخص في الأمريكتين و380 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن مرض السكري قد ارتفع بشكل مثير للقلق في العقود الأخيرة، مع زيادة أسرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويمكن أن يؤثر على 580 مليون شخص بحلول عام 2035.
ويستخدم العديد من الأشخاص المصابين بهذا المرض جهاز قياس السكر في الدم لقياس مستويات السكر عن طريق وخز أطراف أصابعهم للحصول على عينة دم.
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