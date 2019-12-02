حداد في بغداد والجنوب وتضامن في شمالي وغربي العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”، وكالات

شارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد، أمس الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وظهرت للمرة الأولى وقفات تضامنية في مدن شمال وغربي البلاد، فيما دخلت العشائر العراقية على خط المواجهة لحماية المتظاهرين وضبط الأمن، فيما أقدم محتجون على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

ففي الموصل بشمال العراق، خرج مئات الطلاب صباح أمس يرتدون ملابس سوداء في تظاهرة حداد داخل حرم جامعة الموصل. واعتبرت طالبة طب الأسنان زهراء أحمد أن «هذا أقل شيء ممكن أن نقدمه من الموصل لشهداء ذي قار والنجف»، مشيرة إلى أن «المتظاهرين يطالبون بحقوق أساسية، وكان يجب على الحكومة أن تستجيب منذ البداية».

وفي محافظة صلاح الدين، اعلنت الحكومة المحلية الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الجنوب. وتجمع أمس أكثر من 20 ألف طالب في ساحة الاحتفالات قبالة رئاسة جامعة تكريت ووقفوا لقراءة سورة الفاتحة ترحّماً على أرواح الشباب العراقيين الذين سقطوا منذ بدء التظاهرات قبل نحو شهرين. ورفع الطلاب أعلاماً عراقية ولافتات صغيرة تطالب بإنهاء حالة الفوضى السياسية التي تضرب البلاد وتغيير قواعد اللعبة السياسية بما يضمن نقل العراق من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار والبناء. كما أعلن الحداد في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار غربي العراق، اضافة الى ثماني محافظات جنوبية، وتوقف العمل في الدوائر الحكومية.

من جهة أخرى، ذكر شهود عيان أمس أن الزعامات القبلية والعشائرية رفعت سلاحها ودخلت ساحات التظاهر لحماية المتظاهرين والأبنية الحكومية وضبط الأمن لمنع اتساع رقعة الاضطرابات والصدامات مع القوات الأمنية. وقال الشهود، إن «الزعامات العشائرية والقبلية الكبرى دخلت على خط المواجهة لوضع حد للانفلات الأمني في محافظات ذي قار والنجف وكربلاء والديوانية وميسان وواسط والحلة وكربلاء والبصرة، وذلك على خلفية الاضطرابات التي ترافق المظاهرات الاحتجاجية». وأوضح الشهود أن «رجال العشائر أقاموا سرادقاً خاصاً بكل عشيرة ونشروا رجالهم في الشوارع وعند الأبنية الحكومية والسجون وعند مداخل المحافظات وحدودها الإدارية المجاورة لمنع تسلل مخربين».

وفي محافظة النجف، قالت مديرية الدفاع المدني، في بيان، أمس: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق». ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة. وذكر شهود عيان أن الاضطرابات الأمنية، وخاصة في محيط مرقد محمد باقر الحكيم، لا تزال متواصلة وأن نيراناً اندلعت عند الجدار الخارجي للمرقد، فيما تم إحراق المكتبة وجميع الأبواب الخارجية رغم إطلاق الرصاص الشديد من قوات سرايا عاشوراء التابعة للزعيم الديني عمار الحكيم التي تتولى حماية المرقد.

وفي محافظة البصرة لا يزال متظاهرون يغلقون الطرق المؤدية لعدد من حقول إنتاج النفط الخام. وشهدت العاصمة بغداد قيام متظاهرين بإغلاق الطرق وحرق الإطارات لمنع وصول الموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم.

إلى ذلك، دعا النائب البرلماني عبد الأمير الدبي إلى إعلان محافظة ذي قار محافظة «منكوبة»، فيما طالبت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، الأجهزة الأمنية عدم استخدام الرصاص الحي لقمع المتظاهرين، كما دعا رجال الدين والعشائر إلى ضبط النفس ودرء الفتنة.