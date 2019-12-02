شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل أكثر إيناعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

يكاد عام التسامح ينقضي. عام أعلنه صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استلهاماً من فكر الراحل المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. فقد شملت هذه القيمة أبناء دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وامتدّ خيرها في العطاء والبذل إلى كل شعوب الأرض.

وإذا كنّا في غمرة الاحتفال بيومنا الوطنيّ الأغرّ، وقد قيلت فيه مطوّلات، وعبّر المتحدثون، بصدق وعفوية وحب، عن أن هذا الوطن يستحق كل تضحية، وكل جهد، ليبقى شامخاً ترفرف رايته في سماء العزّ والفخار، فإن منجزات هذا الوطن، ومسيرته المفعمة بالحب والبهجة، تقتضي التمهّل والالتفات قليلاً.

ليس بمستغرب أن تتبوّأ دولة الإمارات هذه المكانة الرفيعة، فتعاملها الراقي مع أبنائها والمقيمين فيها، لا نظير له في كثير من دول العالم المتحضّرة، فالعطاء لا ينقطع، والإنجاز يتلو الإنجاز في مشاهد تبهر الناظرين.

المستقبل في الإمارات يبدأ الآن، ورؤية قيادتنا الحكيمة أن الأمم الطموحة تسابق الزمن لمواكبة التغيرات المتسارعة، وتعمل جاهدة على استشراف المستقبل، حفاظاً على مكتسباتها وضمان غد مشرق لأبنائها، وذلك يحدث باستمرار العمل والاعتماد على العلم والمعرفة وحسب.

وإذا كنا نكاد نطوي صفحة 2019 بإنجازات عظيمة، فإن شعب الإمارات على موعد مع إنجازات أعظم، باكتمال الكثير من المشروعات العملاقة، في قطاعات حيوية، منها البنية التحتية، والإسكان، والصحة، والتعليم، والإعلام، والفضاء، والسياحة، وغيرها من الصروح التي تضمن لأبناء وطن التسامح العيش في سعادة.

وإذا كان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد وجه بتسمية أجمل جسر مشاة في دبي على القناة المائية باسم جسر التسامح، لإبراز قيمة التسامح، فإن جسوراً تشيّد في كل أنحاء الدولة، يمكن أن نطلق عليها، جسور المستقبل، وأبناؤها جاهزون للعبور، والوصول إلى المراكز الأولى.

ثمة مشاريع عملاقة في كل الإمارات، تدخل الخدمة، وتواصل الإمارات نهضتها الكبرى التي تتجسد ملامحها في خطط تنموية، ومبادرات طموحة، تستهدف راحة المواطنين والمقيمين، لتكون دولتنا - كعادتها - نموذجاً يحتذى في تبني المشاريع العملاقة التي تضيف كل يوم جديداً للوطن والمواطن الذي تتصدر احتياجاته الأجندة الوطنية.

عام 2020 سيكون حافلاً مكتظّاً، وسيكون جميع من في الإمارات، وخارجها أيضاً، على موعد مع الخير والسعادة والرخاء والرفاه.

وهذا بالتأكيد لم يأت بين عشية وضحاها، كما يعرف القاصي والداني، بل جاء نتيجة دأب وسهر، وجهد، عمره نحو نصف قرن، ببذرة غرسها زايد، وأثمرت بمتابعة أبنائه، وأينعت، وستكون أكثر إيناعاً، على أيدي جيل يرسم ليكون المريخ هدفاً.

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