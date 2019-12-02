خطة لتهويد قلب الخليل.. و11 مليون دولار لتأمين المستوطنات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر وزير الحرب «الإسرائيلي» نفتالي بينيت ببناء حي استيطاني في سوق الخضار القديم «الحسبة» بمدينة الخليل. ووفقاً لما نقلته يديعوت أحرنوت فإنه وبموجب هذه الخطة سيتم إنشاء مساكن للمستوطنين بينما سيشمل الطابق الأرضي متاجر مملوكة للفلسطينيين. جاء ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، أن حكومته صادقت على تخصيص مبلغ يساوي 11.5 مليون دولار أمريكي لتعزيز أمن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وحذر رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، من خطورة قرار وزير جيش الاحتلال الذي سيشعل المنطقة برمتها، وسيدفع الوضع إلى انفجار لا يحمد عقباه، مؤكداً أن بلدية الخليل وبناءً على توجيهات القيادة الفلسطينية، ستضع كل إمكاناتها لإفشال هذا القرار وحماية الأرض الفلسطينية والحفاظ على أملاك المواطنين ووجودهم فيها. وأوضح أنّ أي تجاوز بالخليل سيجر المنطقة بأكملها إلى حالة تأزم.

بدورها، ناشدت بلدية الخليل دول العالم والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لحماية البلدة القديمة ومبانيها وحواريها من الهدم، وتغيير معالمها من خلال بناء أحياء استيطانية مكانها، من قبل حكومة الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال وعشرات المستوطنين، قد هددوا أصحاب المحال التجارية قرب الحرم الإبراهيمي وسط الخليل بإغلاقها وإخلاء المنطقة بقوة السلاح.

من جانب آخر، اندلعت مواجهات متفرقة بين مواطنين وقوّات الاحتلال في بلدة بيت عوّا جنوبي مدينة دورا جنوب غربي الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات متفرقة بين عشرات الشّبان وقوّات الاحتلال قرب البرج العسكري المقام على مدخل البلدة الرّئيسي. وأشارت إلى إطلاق قوّات الاحتلال قنابل الغاز في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكّدت مصادر محلية من البلدة رفض سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشّهيد بدوي خالد مسالمة (18 عاماً)، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال مساء السبت. وزعم جيش الاحتلال أنّ الشّهيد حاول إلقاء زجاجة حارقة صوب مركبة للاحتلال، تمرّ على الشّارع الالتفافي المارّ بجوار البلدة.

وفي وقت سابق، شلّ الإضراب العام كافة مناحي الحياة في بلدة بيت عوّا، بما فيها المدارس والمؤسسات والمحال التجارية.

وفي القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 86 مستوطناً و20 موظفاً من حكومة الاحتلال و32 طالباً يهودياً اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

من جهتها فتحت الزوارق الحربية «الإسرائيلية» أمس الأحد نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غربي القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية. وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق شرق كل من رفح وخانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة. (وكالات)