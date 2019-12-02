فيصل الرحماني:نجدد العهد للوطن والوفاء للقيادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي الأصيلة «إفهار» مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني ال 48 إلى القيادة الرشيدة.

وقال الرحماني: في هذا اليوم المبارك نؤكد ونجدد عهد الولاء للوطن والوفاء لقيادته الرشيدة ونؤكد التفافنا حول رايتها، كما نستمد من هذه الذكرى القوة والعزيمة للسير في الطريق إلى المستقبل ونستلهم منها القيم والمبادئ والمثل العليا التي أرساها القادة المؤسسون لهذا الصرح.

وأشار الرحماني إلى أن الإمارات تحتفل هذا العام بيومها الوطني، وقد ازدادت مكانتها الدولية رسوخاً في مجال الفروسية وسباقات الخيل.