شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 فى هجوم لداعش فى ديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، مقتل عنصرين بالحشد الشعبى وإصابة ثلاثة آخرين فى هجوم لداعش الإرهابى أعقبه انفجار عبوة فى ديالى (شرق العاصمة بغداد).

وقال المصدر - فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" الأحد - إن عناصر من داعش الإرهابى هاجموا قوة من الحشد الشعبى فى قاطع نفط خانة شمال شرقى ديالى، أعقبه انفجار عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الحشد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.