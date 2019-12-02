السجن 4 سنوات بحق الداعية السعودي عصام العويد

الرياض/ الخليج 365

قال تجمع حقوقي سعودي، الأحد، إن السلطات أصدرت حكما بالسجن 4 سنوات بحق الداعية عصام العويد، بعد أكثر من عامين ونصف العام على توقيفه.

وأوضح حساب "معتقلي الرأي" المعني بالموقوفين سياسيًا في المملكة، عبر "تويتر"، أن "محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة- أصدرت حكما بالسجن مدة 4 سنوات على الشيخ عصام العويد"، دون تفاصيل.

وأشار إلى أن الحكم يأتي "بعد أكثر من عامين ونصف العام على اعتقال العويد".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية.

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وعادة لا تعلن المحاكم بالسعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

وفي فبراير/ شباط 2017، أعلنت السلطات السعودية، القبض على العويد بتهمة "تمويل منظمات إرهابية"، وهو ما نفته أسرته، وفق تقارير صحفية.

والعويد، داعية سعودي بارز له مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبًا بأحد مساجد العاصمة.

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