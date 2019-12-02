ارتفاع حصيلة قتلى غارات حفتر على طرابلس إلى 5 أطفال

طرابلس / الخليج 365

ارتفعت حصيلة قتلى غارات الطيران الداعم للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، الأحد، إلى 5 أطفال، وفق ما أعلنته حكومة "الوفاق" الوطني.

وقالت عملية "بركان الغضب"، التابعة لحكومة الوفاق، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه تم "التعرف على جثمان طفل خامس من ضحايا قصف الطيران الحربي الداعم لحفتر" لمنازل مدنيين في السواني (جنوبي طرابلس).

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بحكومة "الوفاق" مقتل 3 أطفال وجرح 10 أشخاص جراء قصف جوي شنه طيران حربي داعم لحفتر، جنوبي العاصمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اطلعت عليه الخليج 365، أن طيران حربي داعم لحفتر (لم يوضح الجهة التي يتبعها) استهدف منازل وسيارات مدنيين وجسر في بلدة السواني.

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فيما لم يصدر عن قوات حفتر أي تعقيب بهذا الخصوص على الفور.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتسعى المنظمة الدولية حاليا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية بليبيا؛ لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

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