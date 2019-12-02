حزب "العمال" البريطاني يتعهد بوقف مبيعات السلاح للسعودية

يورك (بريطانيا) / الخليج 365

تعهد زعيم حزب "العمال" البريطاني المعارض جيرمي كوربين، الأحد، بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية حال فوزه بالانتخابات البرلمانية المقررة، في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفق إعلام محلي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مدينة يورك (شمال)، على هامش حملته الانتخابية، استعرض خلالها قضية الإرهاب وأجندة السياسة الخارجية لحزبه، حسبما ذكرت موقع قناة "إي تي في نيوز" البريطانية.

وقال كوربين، في هذا الخصوص، أن حزبه -حال فوزه بالانتخابات- "سيوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب استخدامها في اليمن، وسيعمل على إنهاء الحرب هناك، ولن يدعمها بنشاط كما فعلت حكومة المحافظين".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

واعتبر كوربين أن "الحرب على الإرهاب فشلت بشكل واضح"، قائلا: "لفترة طويلة جدا، اتخذ قادة بلادنا القرارات الخاطئة بشأن أمننا".

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وأضاف: "أخطائهم لا تعفي بأي حال من الأحوال الإرهابيين من اللوم عن أعمالهم القاتلة؛ فاللوم يقع على الإرهابيين ومموليهم ومجنديهم".

واستدرك بالقول: "لكن إذا أردنا حماية الناس، يجب أن نكون صادقين بشأن ما يهدد أمننا".

وشدد على أنه "لا يمكن ولا ينبغي اختصار تهديد الإرهاب في القضايا المتعلقة السياسة الخارجية وحدها"، لافتًا إلى أنه "في كثير من الأحيان ساهمت بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومات المتعاقبة في تأجيج هذا التهديد، وليس الحد منه".

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن حزب "المحافظين" البريطاني يتجه للفوز بانتخابات مجلس العموم (البرلمان) المقبلة بـ359 مقعدا من بين 650 مقعدًا؛ ما يمنح الحزب، الذي يترأسه رئيس الوزراء بوريس جونسون، 68 مقعدا إضافيا مقارنة بالانتخابات الأخيرة.

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