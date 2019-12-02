مقتل عنصرين بالحشد الشعبي في هجوم لـ"داعش" شرقي العراق

العراق(ديالى)/حسين الأمير/الخليج 365

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأحد، بأن عنصرين في الحشد الشعبي قتلا وأصيب 5 آخرون بجروح في هجوم مزدوج شنه عناصر تنظيم "داعش" محافظة ديالى شرقي البلاد.

وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوما مزدوجا على مقر للحشد الشعبي في منطقة نفط خانة شمال شرقي محافظة ديالى بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة أعقبه هجوم بعبوات ناسفة".

وأوضح الشمري أن "عنصرين من الحشد الشعبي قتلا وأصيب 5 آخرون بجروح حصيلة الهجوم".

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وتابع الشمري أن "عناصر من تنظيم داعش أطلقوا 3 قذائف صاروخية استهدفت احدى قرى ناحية جلولاء شمالي ديالى، فيما اشتبكت قوة من الجيش العراقي مع مسلحين من تنظيم داعش بالقرب من قرية الشيخ بابا بأطراف ناحية جلولاء". مشيرا إلى أن "حصيلة الهجمات الصاروخية والاشتباكات لم تعرف بعد".

وأوضح الشمري أن "الهجوم أسفر عن إصابة 6 من عناصر الأمن الكردية بجروح بينهم ضابط".

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

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