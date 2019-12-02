ميسي يقهر أتلتيكو مدريد ويحفظ لبرشلونة صدارة الليجا

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق برشلونة انتصارًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا، في معقل الأخير “واندا ميتروبوليتانو”.
وسجل ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86، ليكسر عقدته في هذا الملعب.
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليستعيد صدارة الليجا، بينما تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة.
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