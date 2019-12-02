دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة متعة التسوق بأفضل الأسعار؛ إليكم قائمة بأفضل العروض خلال فترة Black Friday

سجلت مبيعات الجمعة السوداء في الولايات المتحدة ما قيمته 7.4 مليار دولار وهو رقم قياسي جديد لم يسبق لها بلوغه في التاريخ.

أيضاً كانت مبيعات عيد الشكر والذي يصادف الخميس الأخير من شهر نوفمبر ما مقداره 4.2 مليار دولار.

هذا يعني خلال يومين فقط أنفق المتسوقين الإلكترونيين ما مقداره 11.4 مليار دولار. وكانت منصة الهواتف المحمولة الأعلى تاريخياً أيضاً حيث بلغت المبيعات منها حوالي 2.9 مليار دولار.

وكان حجم الطلب الواحد وسطياً قيمته 168 دولار بنمو 6% عن قيمة الطلب الوسطي العام الماضي.

النمو في حركة التسوق يوم الجمعة السوداء كانت أيضاً جيدة على المتاجر الواقعية الحقيقية حيث نمت 4.2% مقارنة بالعام الماضي.

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ويترقب المتسوقين يوم الغد الأثنين والذي يعرف باسم Cyber Monday حيث تواصل حركة التسوق الالكتروني نشاطها لاسيما فيما يخص المنتجات الالكترونية والاشتراكات الرقمية.

وعادة يمتد حدث Cyber Monday إلى اسبوع كامل بعد يوم الاثنين ويقدر أن يصل حجم الإنفاق فيه 29 مليار دولار.

ومن المنتجات المتوقع بيعها بشكل كبير هي الألعاب خاصة فيفا 2020 و Frozen 2, فضلاً عن أجهزة الألعاب مثل سويتش من نينتدو وأجهزة آبل كالحواسب المحمولة وسماعاتها اللاسلكية الجديدة بالإضافة لأجهزة التلفاز من سامسونج.

التدوينة مبيعات الجمعة السوداء تتخطى 7.4 مليار دولار الأعلى تاريخياً ظهرت أولاً على عالم التقنية.