دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق لومى آب "LomiApp" حميتك بين يديك مع أفضل أخصائي التغذية

© Tech World قدمت بواسطة تطبيق لومى آب "LomiApp" حميتك بين يديك مع أفضل أخصائي التغذية

تطبيق لومى آب LomiApp الجديد، يُتيح المجال لجميع اخصائي التغذية بتزويد الأشخاص بخدمات استشارية لحياة صحية أفضل.

تطبيق لومى آب أو LomiApp بالإنجليزية، يجعل خسارة الوزن أسهل عن طريق التواصل مع أفضل أخصائي التغذية والحصول على برنامج غذائى مناسب لحالتك الصحية، ويمكنك معه خسارة الوزن الزائد والتخلص من سموم الجسم، كذلك متابعة عدد السعرات الحرارية المستهلكة والمحروقة، فضلًا عن حرق الدهون، وكل ذلك وأكثر تحت اشراف أخصائي تغذية.

أما فيما يخص إمكانية العمل مع هذا التطبيق، فعند تحميله، سيتم منحك نظام غذائي “عام” لمدة ثلاث أيام بهدف التعرّف على نظام التطبيق، مع إمكانية التواصل مع أخصائى التغذية المُفضّل للإجابة على الإستفسارات العامة، وعند الترقية أو الاشتراك سيتم وضع خطة غذائية مناسبة.

وعند الاشتراك، سيكون هناك الدعم لمراسلة أخصائي التغذية في أي وقت من خلال الرسائل الخاصة، مع متابعة خسارة الوزن أسبوعيًا، وتحميل خطة غذائية مُعدّة خصيصًا حسب حالتك الصحية والجسمانية، ولتسهيل الأمور اكثر على المستخدمين، يدعم تطبيق لومي آب كسب نقاط عبر المشي واستبدال هذه النقاط بعروض وخصومات مع الشركاء.

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على سبيل المثال، سيكون هناك خصم 15% في متجر نقطة الالكتروني لبيع اكسسوارات الجوال عالية الجودة مقابل 100 نقطة، وخصم 50% في باقة اشتراك الشهر بنادي كينيتكو مقابل 300 نقطة، أو يمكنك دعوة صديق الى التطبيق وسيتم ارسال كود يُمكِنُه من الحصول على خصم 50% على اشتراك الشهر وعند استخدام الكود من قبل الصديق ستحصل على خصم 50% على اشتراكك التالى.

والآن يُقدّم فريق عمل التطبيق عرض خاص من خلاله ستحصل على شهر مجّانًا عند الإشتراك بباقة الشهر، وذلك بالاستعانة بكود “lomiplus”، وبالانتقال إلى الموقع الرسمي للتطبيق يمكنك التعرّف على جميع العروض والخصومات والشركاء، أخيرًا تطبيق لومى آب LomiApp متاح للتحميل مجّانًا لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد أو نظام iOS، ولتحميله انتقل من هنا او هنا على التوالي.

التدوينة تطبيق لومى آب “LomiApp” حميتك بين يديك مع أفضل أخصائي التغذية ظهرت أولاً على عالم التقنية.