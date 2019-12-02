شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير التجارة اللبنانى: طلبت من مصرف لبنان خفض الفائدة للنصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال منصور بطيش، القائم بعمل وزير التجارة اللبنانى، اليوم الأحد، إنه طالب مع حاكم مصرف لبنان المركزى وبنوك تجارية، خلال اجتماع عُقد فى الآونة الأخيرة، خفض أسعار الفائدة بنحو النصف تقريبا.

وقال بطيش لقناة الجديد اللبنانية، طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50%، وهى خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام.

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وأضاف بطيش، أن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، نقل خلال الاجتماع بيانات تظهر أن المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف، منذ سبتمبر الماضى.

وعُقد الاجتماع لبحث سبل التعامل مع الأزمة المالية العميقة، وقال بطيش إن الاجتماع استبعد خفض قيمة الودائع أو التلاعب بسعر العملة الرسمى.