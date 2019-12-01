حادث برج القاهرة.. كيف وقع "الانتحار المأساوي"؟

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وقال المصدر إن شابين في منتصف العشرينيات، حضرا إلى برج القاهرة وصعدا إلى الأعلى، ويبدو أن أحدهما، ويحمل شهادة جامعية في الهندسة، اتخذ قرارًا بالانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية، وفق ما نقل موقع "مصراوي".
وفيما حاول رفيقه إقناعه بالعدول عن هذه الفكرة، انتهز الفرصة، وباغت صديقه بإلقاء نفسه من أعلى البرج.
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وأشار المصدر، حسب "مصراوي" إلى أن الشاب الثاني أصيب بصدمة عصبية بعد مشاهدة سقوط صديقه من الارتفاع الشاهق، حيث تتحفظ عليه النيابة باعتباره الشاهد الأساسي للواقعة، لحين استجوابه.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا بمصرع شاب قفزا من أعلى البرج، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة.
وافتتح برج القاهرة عام 1961، ويبلغ ارتفاعه 187 مترا، ويحيط سور بشرفته الدائرية، إلا أنه يمكن تجاوزها قفزا لذوي اللياقة البدنية المرتفعة.
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فيديو من Deutsche Welle
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.