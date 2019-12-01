دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية شرطة دبي تضم الشاحنة الكهربائية تيسلا سايبرتراك إلى أسطولها

يمتلك قسم شرطة دبي بعض أكثر سيارات الشرطة إثارةً للإعجاب في العالم؛ حيث تحتوي تشكيلة سياراتهم على كل من بورشه 918، ولامبورجيني أفينتادور، وبوجاتي فيرون، وغيرها.

وها هي تشكيلة السيارات على وشك أن تكبر؛ حيث أعلنت شرطة دبي للتو أن تيسلا سايبرتراك ستكون جاهزة للخدمة وحماية شوارع مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وقد أعلنت عن ذلك على تويتر مع كتابة «عام 2020» في التعليق على الصورة.

الجدير بالذكر أن شركة تيسلا، لن تبدأ في إنتاج البيك أب الكهربائية حتى أواخر عام 2021، لكننا اعتدنا أن شركة تيسلا دائمًا ما تتأخر على مواعيدها؛ فقد لا تنطلق السيارة في الأسواق في هذا الموعد. ومن ثم، يمكننا الافتراض أن شرطة دبي حجزت سيارة من سيارات تيسلا الـ250 ألفًا التي تم حجزها حتى الآن وفقًا لتغريدة إيلون ماسك المنشورة يوم الأربعاء الماضي.

ونشرت شرطة دبي صورة مميزة للبيك أب الكهربائية سايبرتراك وهي ترتدي طلاءين أبيض وأخضر مميزين. وستطلق الشرطة سيارة الشرطة في المناطق الرئيسية التي تحظى بشعبية لدى السياح، مثل برج خليفة، وجميرا بيتش، وشارع الشيخ محمد بن راشد، وغيرها، بحسب اللواء عبدالله خليفة.

وفي منشور آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت شرطة دبي أن سيارة أخرى مثيرة قد انضمت إلى أسطولها؛ هي مرسيدس AMG GT 63 S. ويُشار إلى أن السيدان الألمانية إضافة نوعية إلى سيارات الشرطة الفاخرة في قسم شرطة دبي، التي ستتمركز في مناطق سياحية مختلفة ومناطق تاريخية في جميع أنحاء الإمارة.